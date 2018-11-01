Судья разрешил главе Южного округа Астахову ходить гулять, но только днем

Суд несколько смягчил меру пресечения управляющему Южным управленческим округом Михаилу Астахову, которого подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

Как сообщили РИА «Новый День» в Ленинском райсуде, домашний арест бывшему мэру Каменска-Уральского заменили на запрет совершать определенные действия. В частности, ему запрещено: выходить из дома с 22-00 до 06-00 утра; общаться с потерпевшими, свидетелями и обвиняемыми, проходящими по его уголовному делу; получать почтовые отправления, кроме как от своего следователя; пользоваться любыми средствами связи, включая телефон и интернет. Такие ограничения установлены до 31 декабря.

Напомним, глава Южного управленческого округа, бывший мэр Каменска-Уральского был задержан 12 мая 2018 года по подозрению о взяточничестве (ч.6 ст.290 УК РФ). Как уже писал «Новый День», следователей интересуют события периода пребывания Астахова на должности мэра Каменска-Уральского. По версии следствия, в 2014 году обвиняемый лично и при участии посредников получил взятку в особо крупном размере за принятие строительных работ по двум муниципальным контрактам.

Екатеринбург, Каменск-Уральский, служба информации

Екатеринбург, Каменск-Уральский. Другие новости 01.11.18

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