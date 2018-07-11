Глава Южного управленческого округа Астахов останется под домашним арестом до 6 ноября

Ленинский районный суд постановил продлить срок домашнего ареста Михаила Астахова до 6 ноября. Глава южного управленческого округа, бывший мэр Каменска-Уральского был задержан 12 мая 2018 года по подозрению о взяточничестве (ч.6 ст.290 УК РФ) и отправлен под домашний арест до 2 июля.

Как уже писал «Новый День», следователей интересуют события периода пребывания Астахова на должности мэра Каменска-Уральского. По версии следствия, в 2014 году обвиняемый лично и при участии посредников получил взятку в особо крупном размере за принятие строительных работ по двум муниципальным контрактам.

Дело ведут следователи отдела №1 по расследованию особо важных дел СК России по Свердловской области. В интересах следствия информация по делу не разглашается.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 11.07.18

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