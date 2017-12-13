Сына главы Горнозаводского округа отправили в колонию на 4,5 года за сбыт наркотиков

Ленинский районный суд Екатеринбурга сегодня вынес приговор 28-летнему Александру Каюмову – сыну главы Горнозаводского округа Евгения Каюмова. Молодой человек признан виновным по части 1 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Ему назначено наказание в виде 4,5 лет в колонии общего режима, об этом РИА «Новый День» сообщили в аппарате судебной инстанции.

Каюмова-младшего задержали 21 апреля этого года сотрудники ОП №4, они вышли на юношу через наркозависимого молодого человека, который договорился с ним о встрече возле стадиона «Юность». Для контрольной закупки покупателю выдали меченую купюру номиналом в 1 тысячу рублей. В ходе встречи оперативники задержали Александра, который сбыл 0,86 грамма марихуаны. До сегодняшнего дня обвиняемый находился на свободе, сразу после приговора его взяли под стражу прямо в зале суда.

Евгений Каюмов был назначен указом губернатора управляющим Горнозаводским округом в ноябре 2016 года. До этого он возглавлял Невьянский городской округ, а еще раньше руководил милицией общественной безопасности Невьянского района.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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