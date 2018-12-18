Бидонько нашел смысл в управленческих округах

Вновь назначенный вице-губернатор по информационной и внутренней политике Сергей Бидонько считает, что структуру управленческих округов уничтожать нельзя. Без этого не смогут жить отдаленные от Екатеринбурга населенные пункты.

Заявление об эффективности управленческих округов Бидонько сделал сегодня на своей дебютной пресс-конференции в резиденции губернатора. «Эта структура выстроена, и мое личное мнение, она должна быть», – сказал свеженазначенный чиновник, пояснив, что эта структура, хоть и дублирует другие, но выполняет важную функцию. Свердловская область занимает большую территорию – до Пелыма, привел он пример, 700 км. И без управленческих округов «дотянуться» до далеких от центра области населенных пунктов будет сложно.

Управленческие округа существуют только в Свердловской области. Когда-то их вводили в Алтайском крае, но быстро признали неэффективными. В информповестке Среднего Урала управленческие округа возникают в основном по двум причинам: скандалы и бюджетные расходы. Администрации управленческих округов обходятся бюджету недешево. Так, в бюджете на следующий год на каждый округ заложено более 40 млн рублей, то есть более 200 млн на всю структуру и по прогнозам бюджета, в последующие годы сумма будет расти.

Что касается скандалов, то в них главы управленческих округов попадают практически ежегодно. Так, глава Южного управленческого округа Михаил Астахов подозревается во взятке. Экс-глава Восточного округа Владимир Волынкин был признан виновным в смертельном ДТП. Он избежал колонии, попав под амнистию, но после такого мягкого решения суда пожелал всем участникам процесса «сдохнуть». Сын руководителя Горнозаводского округа был осужден за торговлю наркотиками.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Светлана Загороднева

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