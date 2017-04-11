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Екатеринбург

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Публикации за 11.04.17

В Свердловской области упразднены все пять управленческих округов / Но сохранены их администрации,которые обходятся бюджету в 150 млн

В Свердловской области упразднены все пять управленческих округов Но сохранены их администрации,которые обходятся бюджету в 150 млн

В Свердловской области принят новый пакет законов, регламентирующих административно-территориальное устройство региона. Основное их отличие от аналогичных законов, принятых ещё при губернаторе Эдуарде Росселе, – отсутствие в структуре региона таких единиц как управленческие округа.

В связи с этим признаны утратившими силу 5 областных законов, принятых в 1997 году – «О Восточном управленческом округе», «О Северном управленческом округе», «О Западном управленческом округе», «О Горнозаводском управленческом округе», «О Южном управленческом округе».

При этом ликвидировать администрации управленческих округов никто не планирует. Как говорится в пояснительной записке к новому пакету законов, сохраняется статус администраций управленческих округов как территориальных межотраслевых исполнительных органов государственной власти. И функции также остаются прежними – выработка мер по комплексному социально-экономическому развитию территорий, координация действий территориальных органов госвласти, аналитическая работа и так далее. Добавим, что администрации управленческих округов . Так, в 2016 году на руководство Восточного округа было заложено 34,5 млн рублей; Южного – 28,7 млн рублей; Горнозаводского – 29,9 млн рублей; Западного – 29,2 млн рублей; Северного – 32,3 млн рублей.

Как говорится в пояснительных материалах, законы приняты для приведения административно-территориального устройства Свердловской области в соответствие с действующим федеральным законодательством.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 11.04.17

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