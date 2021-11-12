Управленческие округа обойдутся свердловскому бюджету в четверть миллиарда

Содержание управленческих округов обойдется казне Свердловской области в следующем году в 250 миллионов рублей. Расходы на этот штат чиновников по сравнению с 2021 годом увеличат на 24,5 миллиона, в том числе из-за индексации зарплат. И ежегодно затраты будут расти: в 2023 году на управленческие округа планируется потратить 259 миллионов, в 2024 году – 268 млн.

Дороже всего обходится содержание Восточного управленческого округа – в проекте бюджета на 2022 год на него заложено 55,4 млн рублей. На Северный управленческий округ выделят 51,6 миллиона. Чуть более 49 миллионов потребуется Западному управленческому округу, на Горнозаводской и Южный потратят по 47,8 и 46,2 млн.

Свердловская область – единственный субъект страны, где вообще существует такие территориальные образования, как управленческие округа. Их вводили еще в Алтайском крае, но быстро признали неэффективными. Информация об их деятельности не часто попадает в СМИ, и обычно это связано с криминальными событиями. Например, экс-глава Южного управленческого округа Михаил Астахов был осужден за получение взятки. Экс-глава Восточного округа Владимир Волынкин был признан виновным в смертельном ДТП. Он избежал колонии, попав под амнистию, но после такого мягкого решения суда пожелал всем участникам процесса «сдохнуть». Сын руководителя Горнозаводского округа был осужден за торговлю наркотиками.

В середине нулевых практически ежегодно кто-то из депутатов поднимал вопрос о ликвидации структуры. В 2017 году их упразднили, однако сохранили все администрации округов и, соответственно, расходы на них.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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