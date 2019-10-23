Облсуд изменил приговор Михаилу Астахову: чиновник выходит на свободу (ФОТО)

Только что облсуд вынес решение по апелляционной жалобе на приговор бывшему мэру Каменска-Уральского Михаилу Астахову: «Изменить приговор на 6 лет условно с испытательным сроком 5 лет с сохранением ареста на денежные средства в сумме 12 миллионов». Астахов будет освобожден из-под стражи, но не сегодня, т.к. канцелярия уже закрыта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» с заседания, в прениях прокурор обратил внимание суда на то, что заявления самого Астахова противоречивы: он то признает свою вину, то обвиняет в коррупционных схемах руководителя Каменского УКСа Борисова и подрядчика Гайнанова. По мнению прокурора, суд первой инстанции вынес правильное решение и менять его не надо. «Хотя, конечно, каждый подсудимый имеет право использовать те способы защиты, которые считает нужным», – добавил он.

Михаил Астахов в своем последнем слове сегодня еще раз повторил, что никогда не вмешивался в дела, которые входят в компетенцию УКСа, так как очень четко представляет себе структуру администрации муниципалитета и знает, кто из чиновников за что отвечает. Он также заявил, что вскоре после знакомства с ним г-н Гайнанов выразил удивление, что мэр города живет достаточно скромно. «Я считал, что деньги он предложил от чистого сердца. И я их не трогал», – заявил Астахов и еще раз попросил суд о снисхождении, подчеркнув, что срок в 8 лет станет для него пожизненным с учетом его возраста.

Когда суд удалился на совещание, адвокат Юрий Морозов пояснил корреспонденту РИА «Новый День», что сумма, якобы выданная Гайнановым Астахову, в показаниях заявителя увеличилась с 1 до 3 млн рублей. Но поскольку Астахов признался в том, что получал от подрядчика некие материальные ценности, он не видит смысла углубляться в эти детали.

Ранее Морозов, выступая в защиту своего подопечного, сообщил: «Михаил Семенович – совсем как первоклассник в этих коррупционных делах, он ошибочно воспринимал подрядчика практически как члена семьи. Он получал эти деньги, но он ничего не делал». По словам адвоката, это было скрытое авансирование, потому что не хватало оборотных средств. «Это запрещено, но в малых городах все так делают», – отметил защитник.

Напомним, Михаил Астахов, занимавший на тот момент пост управляющего Южным управленческим округом, был задержан 12 мая 2018 года по подозрению во взяточничестве (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, в 2014 году Астахов (тогда он занимал пост мэра Каменска-Уральского) получил взятку от представителя строительной фирмы за подписание актов о приемке выполненных работ по двум муниципальным контрактам – на строительство детского сада и двух жилых домов. При этом часть работ фактически не была выполнена, однако деньги за них подрядчик получил. По данным следствия, в общей сложности Астахов получил от представителя строительной фирмы деньги и имущество на сумму свыше 5 миллионов 900 тысяч рублей, в том числе автомобиль Toyota Venza.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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