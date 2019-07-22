«Он просто в шоке, я тоже в какой-то степени растерян», – адвокат Астахова о приговоре каменскому экс-мэру (ФОТО, ВИДЕО)

Трехчасовое сегодняшнее оглашение приговора судьей Синарского районного суда Татьяной Серебряковой по делу руководителя Южного управленческого округа Михаила Астахова (бывшего главы Каменска-Уральского) завершилось, мягко говоря, неожиданно. Восемь лет строгого режима и конфискация большого списка имущества вместо ожидаемой условки. Судья Татьяна Серебрякова сумела удивить не только представителей защиты Астахова, но, похоже, и представителей прокуратуры.

8 лет строгача для бывшего мэра

Напомним, ныне 67-летний Астахов руководил администрацией Каменска-Уральского с 2008 по 2016 год. До этого он прошел путь классического уральского политика – родился в рабочей семье, трудился учеником токаря, электромонтером, окончил свердловский политех, стал продвигаться на местном заводе по линии комсомола и по линии профосюза, в 90-х пробился в руководители завода, а затем – в депутатство в каменской гордуме, мэрство, и почетная пенсия – руководство Южным управленческим округом Свердловской области (что-то похожее на систему президентских полпредств).

За все время карьеры в коррупционных скандалах замечен не был. Однако в 2018 году Михаил Астахов задерживается по подозрению во взяточничестве (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии правоохранителей, в 2014 году, будучи мэром Каменска-Уральского, Астахов договорился с местным предпринимателем о, скажем так, взаимовыгодном сотрудничестве. Коммерсант получает муниципальные контракты на строительство детсада и двух трехэтажных жилых домов для переселенцев из аварийного фонда, а Астахов ему «покровительствует». То есть обеспечивает своевременное подписание актов выполненных работ со стороны мэрии и контролирует, чтобы оплата по контрактам нигде не задерживалась и оперативно поступала дружественному застройщику. За это градоначальник должен был получить 3% от суммы контрактов, то есть чуть менее 6 миллионов рублей. И, по версии следствия, он их благополучно получил.

Астахов, в свою очередь, настаивал на том, что тогда он просто дал деньги в долг знакомому коммерсанту, и транши от застройщика – это не более чем возврат долга. При этом представители экс-мэра туманно намекали на возможные политические мотивы данного процесса и заказной характер атаки на высокопоставленного свердловского чиновника.

Правоохранители тем временем собрали необходимую доказательную базу и направили дело в суд. Прокуратора при этом оценила тяжесть совершенного Михаилом Астаховым в 8 лет условного срока. Защита же бывшего главы города говорила о полной невиновности клиента, но, по-видимому, также настраивалась на возможный условный срок наказания. Так что Астахов прибыл сегодня в здание суда, не озадачившись собрать «тревожный чемоданчик» и взять с собой смену белья, ванные принадлежности и сухари.

Между тем судье Татьяне Серебряковой удалось ошарашить как представителей надзорного ведомства, так и юристов каменского чиновника. Она согласилась с мнением прокуратуры, что срок наказания должен быть 8 лет, но вовсе не условно, а вполне конкретно – с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Плюс штраф примерно в 12 миллионов рублей, конфискация автомашин, арест банковских счетов, недвижимости, дорогих ружей, часов, лишение наград и так далее.

Вердиктом суда Михаил Астахов был откровенно шокирован. На вопрос Серебряковой, понял ли он суть приговора, экс-мэр еле слышно ответил: нет. После второго прочтения судьей резюмирующей части Астахов снова отказался понимать суть услышанного. Кстати, конфискация стартовала немедленно, один из дорогих астаховских хронометров сняли с руки чиновника прямо в зале суда, и здесь же заключили его под стражу.

Адвокат Михаила Астахова Юрий Морозов также, мягко говоря, был выбит из колеи, на вопрос журналистов о возможности обжалования столь жесткого вердикта он отметил, что пока эту тему с клиентом он не обсуждал: «Он просто в шоке, я тоже в какой-то степени растерян». Также он добавил, что, возможно, на решение суда повлияли «какие-то факультативные обстоятельства».

Представитель прокуратуры столь стремительно покинул зал суда, что представители СМИ попросту не сумели догнать его. А в пресс-службе свердловской прокуратуры не смогли пояснить, насколько распространена практика принятия судебных решений столь категорично ужесточающих наказание, которое предлагали прокурорские работники. Здесь лишь отметили, что суд вынес данное решение «на основании доказательств, представленных государственным обвинителем». Правда, почему эти самые доказательства не смогли убедить прокуратуру потребовать реального срока лишения свободы, в ведомстве не поясняют.

В Следственном комитете по Свердловской области подчеркнули огромные объемы работы, которую провели правоохранители. «Была назначена и проведена судебная почерковедческая экспертиза, допрошено более 30 свидетелей, проведены несколько обысков в жилище и иных помещениях, выемки финансовой, строительной и иной документации в различных организациях», – сообщили в СК.

В администрации Южного управленческого округа в беседе с корреспондентом агентства отказались как-то комментировать приговор Астахову и сообщили, что вопрос о новом руководителе округа будет принимать губернатор области Евгений Куйвашев, но ни по срокам, а уж тем более по персоналиям в администрации информацией не располагают.

В департаменте информационной политики Свердловской области в ответ на просьбу «Нового Дня» прокомментировать приговор Астахову уточнили, что необходимо дождаться, когда решение суда вступит в силу. Напомним, на прошлой неделе на пресс-конференции свердловский губернатор Евгений Куйвашев сказал следующее: «Будет решение суда, тогда и будем решать. Я в этом смысле консервативен. Не хочу ставить точку. Когда суд ее поставит, тогда и будем принимать решение. Запас управленческих кадров у нас есть. Если необходимо будет Михаилу Астахову уволиться или мне его уволить, мы найдем замену. Трудность будет в том, что придется выбирать из многих».

Екатеринбург, служба информации

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