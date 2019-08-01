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Четверг, 1 августа 2019, 12:50 мск

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Апелляция на приговор Астахову может дойти до облсуда только через три месяца

Апелляционная жалоба на приговор главе Южного управленческого округа Михаилу Астахову поступила в Синарский райсуд, но когда она попадет в следующую инстанцию – неизвестно.

Как рассказал «Новому Дню» адвокат осужденного Юрий Морозов, перед передачей апелляции в областной суд с ней должны ознакомиться все стороны, которые участвовали в процессе, и подготовить свои возражения. Адвокат не исключает, что этот процесс может затянуться на два-три месяца. Что касается самого Михаила Астахова, он по-прежнему находится в больнице под охраной сотрудников полиции.

Напомним, 22 июля Синарский райсуд приговорил Астахова к 8 годам строгого режима, конфискации существенной части имущества и штрафу в 12 млн рублей. Бывшего мэра взяли под стражу в зале суда. Его судили по обвинению во взяточничестве (ч. 6 ст. 290 УК РФ). В тот же вечер Михаил Астахов попал в больницу, по одним данным – с сердечным приступом, по другим – с гипертоническим кризом. Что неудивительно, учитывая суровость приговора – прокурор требовал восемь лет условно. Неделю назад после прохождения томографии Астахова перевели в другую больницу – №3.

Каменск-Уральский, служба информации

Каменск-Уральский. Другие новости 01.08.19

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