Получивший 8 лет строгача Михаил Астахов попал в больницу

Глава Южного управленческого округа Михаил Астахов, приговоренный накануне к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима, попал в больницу. По неофициальным данным, у него гипертонический криз.

Информацию о госпитализации Астахова корреспонденту РИА «Новый День» подтвердил его адвокат Юрий Морозов. Он также рассказал, что сейчас находится возле больницы, но к подзащитному его не пускают, нужны какие-то согласования.

Добавим, что оглашение приговора вчера продолжалось три часа, в зале было очень душно, все участники процесса все это время стояли на ногах. «Даже молодым журналистам было нелегко, а ведь подсудимому уже 67 лет», – отмечают очевидцы.

Напомним, Михаил Астахов руководил администрацией Каменска-Уральского с 2008 по 2016 год, а затем – Южным управленческим округом Свердловской области. В 2018 году его задержали по подозрению во взяточничестве (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии правоохранителей, в 2014 году Астахов договорился с местным предпринимателем о «взаимовыгодном сотрудничестве». Коммерсант получил муниципальные контракты на строительство детсада и двух трехэтажных жилых домов для переселенцев из аварийного фонда. За это покровительство, по версии следствия, градоначальник получил 3% от суммы контрактов, то есть около 6 миллионов рублей. 22 июля Синарский райсуд приговорил Астахова к 8 годам строгого режима, конфискации существенной части имущества и штрафу в 12 млн рублей. Бывшего мэра взяли под стражу в зале суда.

Каменск-Уральский, служба информации

Каменск-Уральский. Другие новости 23.07.19

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