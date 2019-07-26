Осужденного экс-мэра Михаила Астахова перевели в другую больницу

Главу Южного управленческого округа Михаила Астахова, приговоренного в понедельник к восьми годам строго режима и перенесшего после этого сердечный приступ, перевели в другую больницу.

Об этом рассказал РИА «Новый День» его адвокат Юрий Морозов. По его словам, это произошло после того, как Михаилу Астахову сделали томографию. Сейчас бывший мэр Каменска-Уральского находится в ГБ № 3. Его состояние адвокат комментировать не может, так как врачи не дают ему информации.

Сейчас Юрий Морозов готовит апелляцию на приговор.

Напомним, 22 июля Синарский райсуд приговорил Астахова к 8 годам строгого режима, конфискации существенной части имущества и штрафу в 12 млн рублей. Бывшего мэра взяли под стражу в зале суда. Его судили по обвинению во взяточничестве (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии правоохранителей, в 2014 году Астахов договорился с местным предпринимателем о «взаимовыгодном сотрудничестве». Коммерсант получил муниципальные контракты на строительство детсада и двух трехэтажных жилых домов для переселенцев из аварийного фонда. За это покровительство, по версии следствия, градоначальник получил 3% от суммы контрактов, то есть около 6 миллионов рублей.

В тот же вечер Михаил Астахов попал в больницу, по одним данным – с сердечным приступом, по другим – с гипертоническим кризом. Что неудивительно, учитывая суровость приговора – прокурор требовал восемь лет условно. Добавим, что оглашение приговора продолжалось три часа, в зале было очень душно, все участники процесса все это время стояли на ногах. «Даже молодым журналистам было нелегко, а ведь Астахову уже 67 лет», – отмечают очевидцы.

Каменск-Уральский, Евгения Вирачева

Каменск-Уральский. Другие новости 26.07.19

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