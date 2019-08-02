Михаила Астахова перевели из больницы в СИЗО

Главу Южного управленческого округа Михаила Астахова перевели из каменск-уральской больницы в СИЗО Екатеринбурга.

Об этом корреспонденту «Нового Дня» сообщил его адвокат Юрий Морозов. Он рассказал, что сегодня виделся с бывшим мэром Каменска-Уральского. «Держится, но, конечно, психологически это совсем другая атмосфера. Там (в больнице, – прим. ред.) все-таки были гражданские лица, а здесь по-другому», – рассказал он. Сегодня Михаила Астахова должен осмотреть врач изолятора. В СИЗО Астахов будет находиться до тех пор, пока Свердловский облсуд не рассмотрит апелляцию защиты на его приговор, а это может случиться только через несколько месяцев.

Напомним, 22 июля Синарский райсуд приговорил Астахова к 8 годам строгого режима, конфискации существенной части имущества и штрафу в 12 млн рублей. Бывшего мэра взяли под стражу в зале суда. Его судили по обвинению во взяточничестве (ч. 6 ст. 290 УК РФ). В тот же вечер Михаил Астахов попал в больницу, по одним данным – с сердечным приступом, по другим – с гипертоническим кризом. Что неудивительно, учитывая суровость приговора – прокурор требовал восемь лет условно. Неделю назад после прохождения томографии Астахова перевели в другую больницу – №3.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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