Бывший мэр Каменска – о приговоре Астахову: «Суд может знать то, чего не знаем мы»

Суровый приговор, вынесенный бывшему мэру Каменска-Уральского Михаилу Астахову, удивил его предшественника на этом посту Виктора Якимова, но он уверен, что «суд копал глубоко».

Виктор Якимов, который с 1996 по 2007 год руководил Каменском-Уральским, а с 2011 является вице-спикером заксобрания области, сказал корреспонденту РИА «Новый День», что, конечно, приговор Астахову его удивил. «Еще на прошлой неделе говорили про то, что даже прокуратура согласна на условный срок, и вдруг суд дал восемь лет реального, да еще строгого режима. Но что тут можно комментировать? Суд есть суд. Процесс шел долго, с прошлого года, суд копал глубоко. Вероятно, он может знать то, чего не знаем мы с вами», – предположил Якимов.

Напомним, Михаил Астахов руководил администрацией Каменска-Уральского с 2008 по 2016 год, а затем – Южным управленческим округом Свердловской области. В 2018 году его задержали по подозрению во взяточничестве (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии правоохранителей, в 2014 году Астахов договорился с местным предпринимателем о «взаимовыгодном сотрудничестве». Коммерсант получил муниципальные контракты на строительство детсада и двух трехэтажных жилых домов для переселенцев из аварийного фонда, а Астахов ему «покровительствовал». За это, по версии следствия, градоначальник получил 3% от суммы контрактов, то есть около 6 миллионов рублей. 22 июля Синарский райсуд приговорил Астахова к 8 годам строгого режима, конфискации существенной части имущества и штрафу в 12 млн рублей. Бывшего мэра взяли под стражу в зале суда.

Екатеринбург, Каменск-Уральский, Евгения Вирачева

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