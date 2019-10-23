«Астахов получал деньги от взяткодателя, но ничего не делал», – в облсуде рассматривается апелляция на приговор бывшему мэру (ФОТО)

В Свердловском областном суде началось рассмотрение апелляции на приговор главе Южного управленческого округа, бывшему мэру Каменска-Уральского Михаилу Астахову.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сам Михаил Астахов в суде не присутствует, он участвует в заседании по видеотрансляции из СИЗО № 1. В начале заседания он заявил, что с утра получил необходимые медикаменты (как уже сообщалось, у него проблемы со здоровьем), поэтому в состоянии высказать свою позицию.

Астахов попросил суд проявить к нему снисхождение. Он признает, что получал материальные средства, но отрицает, что влиял на руководителя управления капстроительства Борисова, требуя, чтобы тот подписал акты приемки невыполненных работ. «У главы города есть заместители, которые должны следить за этим», – пояснил он. Он также задал риторический вопрос: «Кому выгодно, чтобы я закончил свою жизнь в таком положении?»

Адвокат Астахова Юрий Морозов заявил, что настаивает на отмене приговора. По его словам, другие участники процесса, проходившие как свидетели, ввели Астахова в заблуждение. Нет никаких доказательств, что он получал деньги за какое-то влияние на проходящие в городе строительные процессы. Кроме того, адвокат просил учесть репутацию Астахова и тяжелое состояние его здоровья.

Свидетелем со стороны защиты сегодня выступила представитель совета ветеранов Синарского трубного завода Тамара Карякина, которая представила суду положительную характеристику на Астахова, отработавшего на заводе более 35 лет, подписанную более чем 60 ветеранами. Также за бывшего мэра заступились члены профсоюза и прихожане нескольких православных церквей.

В закрытом от прессы режиме суд заслушал врача Кокшарову, подробно охарактеризовавшую состояние здоровья Астахова.

Затем суд перешел к прениям. «События, которые трактуются как некие коррупционные нарушения, проистекали совсем не так, как указано в материалах дела, – заявил адвокат Морозов. – Астахов на 100 процентов не коррупционер, это была случайность. Я увидел, что Астахов и его семья ведут скромный быт, у них отсутствуют признаки постоянного обогащения. Роковым обстоятельством стало то, что Астахов посетил заксобрание, где ему представили г-на Гайнанова, так называемого взяткодателя, который и стал подрядчиком строительства детского сада. И именно Гайнанов знал очень хорошо, что его компания не обладает большими средствами, но считал, что личное знакомство с главой города будет ему полезно».

Приговор Михаилу Астахову. Судья зачитывает список имущества

По словам адвоката, познакомил их один из депутатов заксо, которого никто из участников процесса не хотел в ходе процесса называть по имени. «Михаил Семенович – совсем как первоклассник в этих коррупционных делах, он ошибочно воспринимал подрядчика практически как члена семьи. Он получал эти деньги, но он ничего не делал», – заявил адвокат. По его словам, это было скрытое авансирование, потому что не хватало оборотных средств. Это запрещено, но в малых городах все так делают», – отметил защитник.

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