Осужденный экс-мэр Каменска Михаил Астахов попал в больницу при колонии

Бывший мэр Каменска-Уральского Михаил Астахов, который ждет рассмотрения апелляции на свой приговор по делу о взятке, уже несколько дней находится в больнице при колонии № 2 Екатеринбурга.

Как рассказал «Новому Дню» адвокат Астахова Юрий Морозов, состояние его подзащитного ухудшилось еще в начале недели. Было принято решение временно перевести его из СИЗО в стационар при колонии № 2, где возможности для оказания медицинской помощи лучше.

Адвокат также отметил, что ухудшение состояния Астахова не могло быть связано с известием о том, что апелляция по его делу наконец дошла до облсуда – ему стало хуже на несколько дней раньше.

Юрий Морозов добавил, что рассмотрение апелляции назначено на 23 октября.

Напомним, 22 июля Синарский райсуд приговорил Астахова к 8 годам строгого режима, конфискации существенной части имущества и штрафу в 12 млн рублей. Бывшего мэра взяли под стражу в зале суда. Его судили по обвинению во взяточничестве (ч. 6 ст. 290 УК РФ). В тот же вечер Михаил Астахов попал в больницу. Под наблюдением медиков он находится до начала августа, а потом был переведен в следственный изолятор. Его адвокат Юрий Морозов подал апелляцию на приговор.

Каменск-Уральский, Евгения Вирачева

Каменск-Уральский. Другие новости 27.09.19

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