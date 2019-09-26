Апелляция по уголовному делу Михаила Астахова ушла в Свердловский облсуд

Апелляция по уголовному делу бывшего мэра Каменска-Уральского, управляющего Южным управленческим округом Михаила Астахова направлена в Свердловский областной суд. Об этом сообщили РИА «Новый День» в Синарском райсуде Каменска-Уральского.

Дата рассмотрения апелляции еще не назначена. Сам бывший мэр уже почти два месяца находится в СИЗО Екатеринбурга – приговор в законную силу не вступил, поэтому отправить его в колонию нельзя.

Напомним, 22 июля Синарский райсуд приговорил Астахова к 8 годам строгого режима, конфискации существенной части имущества и штрафу в 12 млн рублей. Бывшего мэра взяли под стражу в зале суда. Его судили по обвинению во взяточничестве (ч. 6 ст. 290 УК РФ). В тот же вечер Михаил Астахов попал в больницу. Под наблюдением медиков он находится до начала августа, а потом был переведен в следственный изолятор.

Каменск-Уральский, Екатеринбург, служба информации

Каменск-Уральский, Екатеринбург. Другие новости 26.09.19

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