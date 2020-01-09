У экс-главы Каменска-Уральского в пользу государства отобрали часть взятки

В пользу государства обращена часть взятки, за которую осужден Михаил Астахов, бывший мэр Каменска-Уральского и глава Южного управленческого округа. Как сообщили в УФССП по Свердловской области, бюджет получил 1 млн 8 тыс. 686 рублей (15 300 долларов США), это деньги, проходившие по уголовному делу как вещественные доказательства, на них было открыто исполнительное производство, оно окончено. Других исполнительных производств по делу Астахова у приставов нет.

В суде, напомним, было доказано, что Астахов получил деньги и имущество на сумму свыше 5 миллионов 900 тысяч рублей, в том числе автомобиль Toyota Venza от представителя строительной фирмы. Такая «награда» была получена чиновником за подписание актов о приемке выполненных работ по двум муниципальным контрактам – на строительство детского сада и двух жилых домов. При этом часть работ фактически не была выполнена, однако деньги за них подрядчик получил.

«Михаил Семенович – совсем как первоклассник в этих коррупционных делах, он ошибочно воспринимал подрядчика практически как члена семьи. Он получал эти деньги, но он ничего не делал», – заявил адвокат Астахова. Чиновника лишили свободы на восемь лет, но в апелляции приговор заменили на 6 лет условно.

Каменск-Уральский, служба информации

Каменск-Уральский. Другие новости 09.01.20

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