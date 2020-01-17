С бывшего мэра Каменска-Уральского взыскали вторую часть взятки – 2,6 млн рублей

Синарский суд Каменска-Уральского сегодня удовлетворил иск прокуратуры, требовавшей взыскать с бывшего мэра города Михаила Астахова остаток взятки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры, оставшаяся сумма, которая поступит в бюджет РФ, составила 2,6 млн рублей.

Напомним, ранее бюджет получил от Астахова 1 млн 8 тыс. 686 рублей (15 300 долларов США), это деньги, проходившие по уголовному делу как вещественные доказательства. Как уже писал «Новый день», Михаил Астахов, занимавший на тот момент пост управляющего Южным управленческим округом, был задержан 12 мая 2018 года по подозрению во взяточничестве (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По данным следствия, в общей сложности Астахов получил от представителя строительной фирмы деньги и имущество на сумму свыше 5 миллионов 900 тысяч рублей, в том числе автомобиль Toyota Venza. Сначала его приговорили к реальному сроку в колонии строгого режима, но в апелляции адвокат сумел добиться его замены на условный.

Каменск-Уральский, служба информации

Каменск-Уральский. Другие новости 17.01.20

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