Михаил Астахов взят под стражу в зале суда: 8 лет строгого режима

Глава Южного управленческого округа, бывший мэр Каменска-Уральского Михаил Астахов только что был приговорен Синарским районным судом к штрафу в размере около 12 млн рублей (двукратная сумма взятки), лишен наград и приговорен к восьми годам строгого режима, передает корреспондент РИА «Новый День» с места событий.

Автомобиль «Тойота», фигурировший в деле, конфискован, банковские счета – тоже. Бывший мэр взят под стражу в зале суда. Также наложен арест на недвижимость и ряд ценных вещей бывшего мэра: часы, охотничье оружие.

Напомним, Астахов был задержан 12 мая 2018 года по подозрению во взяточничестве (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, в 2014 году Астахов получил взятку от представителя строительной фирмы за подписание актов о приемке выполненных работ по двум муниципальным контрактам – на строительство детского сада и двух жилых домов. При этом часть работ фактически не была выполнена, однако деньги за них подрядчик получил. По данным следствия, в общей сложности Астахов получил от представителя строительной фирмы деньги и имущество на сумму свыше 5 миллионов 900 тысяч рублей, в том числе автомобиль Toyota-Venza.

Как ранее сообщал «Новый День», прокурор требовал для Астахова 8 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет и штраф в 12 млн рублей

Каменск-Уральский, служба информации

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