Путин, бесы и коза: топ-10 заявлений, запомнившихся на Урале

Ораторское искусство требует мастерства. Слово поможет выйти из нестандартной ситуации или наоборот, спровоцировать неловкий момент. Для тех, кто выдержал спич за праздничным столом (или вовремя промолчал), – подборка шедевров по версии «Нового Дня». Говорят политики, силовики и герои года.

Высокинский хвастает географическими познаниями

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский на открытии ледового городка, посвященного 200-летию открытия Антарктиды, осмотрел фигурки пингвинов, обителей Южного полюса, и заявил: «В этом году у нас освоение Арктики. Пингвины, киты, корабли. На сегодня у нас освоение Арктики – это одна из важнейших задач по развитию страны, и об этом надо горожанам говорить, что в Арктику мы пришли не вчера, что это началось несколько веков назад. И это правильно». Кстати, открывали городок актеры в ростовых куклах в образе белых медведей, живущих, как известно, исключительно в северных широтах.

Соловьев изгоняет бесов из Екатеринбурга

Телеведущий Владимир Соловьев, выступая по радио, назвал жителей Екатеринбурга, протестующих против строительства храма святой Екатерины в сквере у драмтеатра, бесами: «Этот город, в котором бесы до сих пор ходят и гуляют. Город, разрушивший свой храм и не восстановивший, город проявил себя бесами снова. Наследники тех бесов устраивают и сейчас свой шабаш». Екатеринбургу идея понравилась: надписи «ГОРОД БЕСОВ» появились на дорожных указателях, столбах, скамейках, а также на футболках, значках и другой сувенирной продукции.

Бортпроводник «Уральских авиалиний» указывает направление спасения

Фраза бортпроводника «Уральских авиалиний» Дмитрия Ивлицкого «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы» стала легендарной. Ее предысторию знают все: борт А-321 столкнулся с птицами, двигатели отказали. Командир экипажа Дамир Юсупов принял решение об аварийной посадке. Самолет с убранными шасси приземлился на кукурузной поле в километре от взлетной полосы. Все 233 человека на борту остались живы. Одна из немногих добрых фраз в нашей подборке, кстати, звучала идея сохранить сказанное на кукурузном поле на крыше приборостроительного завода.

Фото: Overtime.life

Колесников ищет наркоманию в парках

Любитель громких заявлений депутат ЕГД Александр Колесников веселил публику на протяжении всего года. Пожалуй, самым ярким стало его высказывание о парках. «Я категорически против траты денег на парки и скверы. Потому что это рассадник наркомании и преступности! Запросите статистику полиции, чтобы убедиться в этом. И мы знаем об этих криминальных случаях из прессы. В том же сквере на драме постоянно людей запинывают молодые подонки. В сквере около Управления железной дороги – слава богу, его вырубили – там было огромное количество убийств, изнасилований и грабежей. В Зеленой Роще убийства и эксгибиционисты всякие», – заявил депутат.

Депутат Дерягина встает на защиту детей

Еще одно замечательное выражение, появившееся в ЕГД. Депутат Елена Дерягина оказалась весьма недовольна качеством школьного питания. Она потребовала принять в стране отдельный закон о здоровом и социальном питании, который заменил бы существующий ФЗ-44. «Хватит травить детей. У нас вся страна уже обкакалась от продуктов, которые идут в школы», – выразилась народная избранница.

Депутат Госдумы ищет майдан в Екатеринбурге и садится не в то кресло

Екатеринбургу во время протестов в сквере досталось и от депутата Госдумы Сергея Гаврилова. Он сравнил происходящее у театра драмы с майданом, Арабской весной и ополчился на пирожки, которые раздавал Фонд святой Екатерины (о чем ему, видимо, не сказали). «В этой ситуации, когда нет диалога, нет коммуникации, начинают проявляться откровенно опасные экстремистские элементы, которые начинают с невинной раздачи пирожков с защитой экологии, а все заканчивается Одессой. Сегодня это храм, сегодня это сквер, а завтра это власть, завтра это сепаратизм, завтра это терроризм», – возмутился парламентарий. В Екатеринбурге, по счастью, майдана после его слов не случилось, забор вскоре убрали. Ну а сам Гаврилов через месяц сел не в то кресло, спровоцировал акции в Грузии и россиянам запретили летать в эту страну.

Астахов как первоклассник в коррупционных делах

Адвокат главы Южного управленческого округа, бывшего мэра Каменска-Уральского Михаила Астахова жег глаголом, пытаясь добиться освобождения своего подзащитного по делу о взятке. «Михаил Семенович – совсем как первоклассник в этих коррупционных делах, он ошибочно воспринимал подрядчика практически как члена семьи. Он получал эти деньги, но он ничего не делал», – заявил адвокат. По его словам, это было скрытое авансирование, потому что не хватало оборотных средств. «Это запрещено, но в малых городах все так делают», – отметил защитник. К слову, лишение свободы экс-чиновнику в итоге заменили на условный срок.

Шахрин волей Горенбурга избегает непотребства с козой

Владимира Шахрина горожане подвергли критике из-за его позиции по строительству храма святой Екатерины в сквере у драмтеатра в Екатеринбурге. Заступиться за него решил свердловский музыкант и организатор фестивалей Евгений Горенбург. Но сделал это очень странно. «Взяться за перо заставили две вещи. Ад, который льется на моего многолетнего соратника и друга Владимира Шахрина, очень зачастую от молодых музыкантов участников «Ночи» (Ural Music Night, – прим. ред.), и вторая – интервью, которое Володя дал «Медузе» вчера. Внятное, умное, энергичное интервью от внятного рок-н-рольщика. Посыла тоже два. Первое – к фолловерам «Ночи музыки». Вы же поете и скачете в сквере не потому, что пылкие богоборцы, а потому что ваше мнение не уважают! Зеркалить – тупорогость!!! Так что Respect Шахрин! За всю жизнь Володя ни разу не «трахнул козу»!!!! Так что заслужил уважение – имеет право!!! Настаиваю и даже требую. Второе – Володе: амиго Плато, а истина всегда посередине. Располагай! Всегда», – написал Горенбург.

Следователи определяют врачебные ошибки по характеру медика

Скрупулезным анализом медицинских дел удивили представители СУ СК по Свердловской области. В ходе расследования ятрогенных преступлений специалисты СКР составили список «типичных свойств личности медицинского работника, совершающего профессиональные преступления». «Это несоответствие реальных профессиональных навыков уровню образования и занимаемой должности, замкнутость, грубость, безответственность, отсутствие заинтересованности в исходе лечения, в ряде случаев – злоупотребление спиртным», – зачитал представитель следственного комитета на медицинской конференции.

Бонус: Путин заставляет уральских чиновников переобуться в прыжке

Президент Владимир Путин как никто другой буквально парой фраз может радикально изменить ход событий и сформировать у чиновников новое твердое мнение. «Храм должен объединять, а не разъединять. Должны быть шаги, чтобы решить в интересах жителей. Есть простой способ и провести опрос – меньшинство должно подчиниться большинству. Это демократия и есть», – прокомментировал Путин, добавив, что нужно садиться за стол переговоров.

Спустя пару часов вице-губернатор Сергей Бидонько выдал комментарий о том, что работу по опросу уже, оказывается, начали – хотя за несколько дней до того чиновник говорил, что храм в любом случае построят. В горадминистрации поспешили заявить, что решение об опросе было принято «еще вчера». В сквер впервые пришел глава Екатеринбурга Александр Высокинский и стал говорить о какой-то новой площадке под храм.

Власти переобуваются после слов Путина

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 31.12.19

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