СКР назвал типичные черты, по которым можно определить врача-преступника

Представители Следственного комитета России выступили с заявлением по поводу роста числа уголовных дел, которые возбуждаются в стране в отношении медицинских работников.

«Отечественные и зарубежные исследования о качестве оказания медицинской помощи говорят о неуклонном росте осложнений диагностики и лечения заболеваний, развитие которых вызвано дефектами оказанной медицинской помощи. Причиной последних являются не столько объективные факторы, связанные с тяжестью заболевания, его неизученностью, несовершенством технологий врачевания, сколько субъективные факторы, порождаемые небрежным и легкомысленным отношением медицинских работников к своим профессиональным обязанностям, отсутствием внимательного и заботливого отношения к пациенту.

Ученые-медики и криминалисты, определяя ятрогению как патологию диагностики и лечения, как случаи вреда, наносимого пациенту в результате любых диагностических и лечебных процедур, отмечают, что проблема ятрогенных болезней, буквально – болезней, порожденных врачом, является острой, неотложной, принципиальной, теоретической и сугубо практической, высоко ответственной, злободневной темой. Ятрогении влекут летальный исход, делают людей инвалидами, снижают качество их жизни, увеличивают расходы на лечение, тем самым нарушаются конституционные права граждан на охрану здоровья и получение медицинской помощи. В этом заключается огромный социальный вред, наносимый ятрогенией. Следственным управлением уделяется особое внимание проведению доследственных проверок и расследованию уголовных дел о врачебных ошибках. Данное направление деятельности является приоритетным и стоит на особом контроле у председателя Следственного комитета России», – заявил сегодня руководитель первого отдела процессуального контроля следственного управления СКР по Свердловской области Ренат Сагдеев.

Также он рассказал, что в ходе расследования ятрогенных преступлений специалисты СКР составили список «типичных свойств личности медицинского работника, совершающего профессиональные преступления». «Это несоответствие реальных профессиональных навыков уровню образования и занимаемой должности, замкнутость, грубость, безответственность, отсутствие заинтересованности в исходе лечения, в ряде случаев – злоупотребление спиртным. Все это способствует развитию антисоциальных поведенческих установок и выступает причиной ятрогенных преступлений. Эти негативные причины реализуют себя на фоне комплекса взаимосвязанных условий – недостаточный уровень развития медицинской науки, повышенная латентность ятрогенной преступности, высокая степень корпоративной солидарности медицинских работников, в том числе и экспертов, неготовность правоохранительных органов противостоять преступлениям в данной сфере», – подчеркнул Сагдеев.

Он заметил, что отношения врача и пациента изначально неравны. «Слабая сторона – это пациент, который несет большой риск и может с большой долей вероятности стать жертвой вредоносного поведения сильной стороны – медработника. Пациент вручает медицинскому работнику свое здоровье, а иногда и жизнь, он вынужден полагаться на профессионализм и добросовестность медиков. Не обладая познаниями в медицине, пациент не имеет никакой возможности уличить медика даже в элементарном невежестве. Поэтому ятрогенные преступления характеризуются общественной опасностью», – сказал представитель Следственного комитета России.

По его словам, в СКР придумали «специальные меры профилактики ятрогенной преступности». «Они должны включать в себя изменение порядка ведения медицинской документации, разработку стандартов лечения конкретных видов заболеваний, обязательных для всех медучреждений, создание базы данных дефектов, допущенных при оказании медицинской помощи, статистический учет преступлений, совершаемых медработниками», – отметил Сагдеев.

Он также привел статистику, согласно которой, число возбужденных в отношении врачей уголовных дел в последнее время существенно выросло. «В 2016 году в следственное управление СКР по Свердловской области поступило 159 сообщений о преступлениях, связанных с врачебными ошибками, в 2017-м – 138, в 2018-м – 198. За 9 месяцев текущего года – 144 сообщения. Как видно из приведенных цифр, число обращений является стабильным и довольно высоким. Из указанного числа по 62 приняты решения о возбуждении уголовного дела, рост составляет 18%, по 28 – вынесены постановления с отказом о возбуждении, еще 53 – переданы по подследственности в органы внутренних дел. В текущем году в производстве следователей находилось 126 уголовных дел, связанных с врачебными ошибками, в прошлом году их было 77, рост составил 37%, в 2017-м – 34 уголовных дела. Значительный рост числа возбужденных уголовных дел объясняется тем, что в сроки доследственной проверки невозможно провести весь комплекс мероприятий, который позволил бы принять обоснованное процессуальное решение, – оперативно изъять документацию, проверить обстоятельства смерти пациента, установить причинно-следственную связь между действиями врача и смертью пациента, провести сложную комиссионную судмедэкспертизу. Поэтому следователям ставится задача незамедлительно возбуждать уголовные дела», – добавил он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 07.11.19

В резиденции губернатора ждут кандидатов в судьи Уставного суда. / На Урале предлагают создать независимую медэкспертизу для расследования уголовных дел против врачей. / Глава Дегтярска получил прокурорское представление за вырубку деревьев ради лыжной трассы. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»