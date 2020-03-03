Каждое седьмое дело о врачебных ошибках дошло до суда в 2019 году

332 уголовных дела об ошибках медиков в 2019 году было доведено до суда. Об этом сообщил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

По его словам, следователям поступило 6,5 тысячи сообщений о преступлениях, связанных с врачебными ошибками и ненадлежащим оказанием медицинской помощи. В общей сложности было возбуждено 2,1 тысячи уголовных дел.

«В суд направлено после тщательного расследования 332 уголовных дела», – сказал Бастрыкин на коллегии ведомства.

Это на 10% больше, чем годом ранее. Тогда до суда должно 303 дела такой категории.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 03.03.20

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