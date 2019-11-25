В «Ангиолайне» прокомментировали смерть пациентки

Директор клиники лечения варикоза «Ангиолайн» Марина Эктова прокомментировала «Новому Дню» смерть пациентки в медцентре. Сегодня стало известно, что неделю назад в учреждении скончалась 63-летняя Альфина Ибрагимова из Югорска. «Да, наша пациентка скончалась 17 ноября. Она была у нас не первый раз», – сказала собеседница агентства.

Марина Эктова также подтвердила, что возбуждено уголовное дело. Оно бесфигурантное, возбуждено по факту смерти женщины. «Лечащий врач работает, у нас нет оснований его отстранять – у пациентки еще не было операции, – объяснила директор клиники. – Причин смерти мы не знаем, результатов экспертизы бюро судебно-медицинской экспертизы пока еще нет, это процесс долгий».

Собеседница агентства сообщила, что ситуация нетипична для ее медучреждения. С родственниками погибшей медики находятся в контакте.

Напомним, ранее на форуме «Медицина и право» представители Следственного комитета России заявили, что число уголовных дел в отношении врачей в Свердловской области выросло. «Значительный рост числа возбужденных уголовных дел объясняется тем, что в сроки доследственной проверки невозможно провести весь комплекс мероприятий, который позволил бы принять обоснованное процессуальное решение, – оперативно изъять документацию, проверить обстоятельства смерти пациента, установить причинно-следственную связь между действиями врача и смертью пациента, провести сложную комиссионную судмедэкспертизу. Поэтому следователям ставится задача незамедлительно возбуждать уголовные дела», – сказал руководитель первого отдела процессуального контроля следственного управления СКР по Свердловской области Ренат Сагдеев.

Начальник уголовно-судебного управления прокуратуры Свердловской области Микаэль Оздоев призвал следователей быть осторожнее и взвешенно подходить к ситуации. «Мы другим способом – кроме возбуждения дела – иногда не можем разобраться в ситуации, провести все необходимые действия на стадии проверки доследственной не можем. Факт смерти есть – надо проверить. Но по факту, а не в отношении конкретного лица. Следователь не вправе давать оценку, что это лицо, врач, даже возможно причастно. Даже оснований подозревать его – нет. И нарушать его конституционные права нельзя. В этом наша принципиальная позиция – только по факту», – сказал он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 25.11.19

«Куда людей девать, в речку кидать?» – новый депутат заксо попросил денег на бассейн. / Свердловский избирком зовет на выборы депутатов Узбекистана. / «Горе Белой» дадут 1,2 млрд, уникальному стадиону – нет. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»