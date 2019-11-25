российское информационное агентство 18+

Как на Урале нашли первую нефть

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 25 ноября 2019, 15:37 мск

Новости Екатеринбург

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

В «Ангиолайне» прокомментировали смерть пациентки

Директор клиники лечения варикоза «Ангиолайн» Марина Эктова прокомментировала «Новому Дню» смерть пациентки в медцентре. Сегодня стало известно, что неделю назад в учреждении скончалась 63-летняя Альфина Ибрагимова из Югорска. «Да, наша пациентка скончалась 17 ноября. Она была у нас не первый раз», – сказала собеседница агентства.

Марина Эктова также подтвердила, что возбуждено уголовное дело. Оно бесфигурантное, возбуждено по факту смерти женщины. «Лечащий врач работает, у нас нет оснований его отстранять – у пациентки еще не было операции, – объяснила директор клиники. – Причин смерти мы не знаем, результатов экспертизы бюро судебно-медицинской экспертизы пока еще нет, это процесс долгий».

Собеседница агентства сообщила, что ситуация нетипична для ее медучреждения. С родственниками погибшей медики находятся в контакте.

Напомним, ранее на форуме «Медицина и право» представители Следственного комитета России заявили, что число уголовных дел в отношении врачей в Свердловской области выросло. «Значительный рост числа возбужденных уголовных дел объясняется тем, что в сроки доследственной проверки невозможно провести весь комплекс мероприятий, который позволил бы принять обоснованное процессуальное решение, – оперативно изъять документацию, проверить обстоятельства смерти пациента, установить причинно-следственную связь между действиями врача и смертью пациента, провести сложную комиссионную судмедэкспертизу. Поэтому следователям ставится задача незамедлительно возбуждать уголовные дела», – сказал руководитель первого отдела процессуального контроля следственного управления СКР по Свердловской области Ренат Сагдеев.

Начальник уголовно-судебного управления прокуратуры Свердловской области Микаэль Оздоев призвал следователей быть осторожнее и взвешенно подходить к ситуации. «Мы другим способом – кроме возбуждения дела – иногда не можем разобраться в ситуации, провести все необходимые действия на стадии проверки доследственной не можем. Факт смерти есть – надо проверить. Но по факту, а не в отношении конкретного лица. Следователь не вправе давать оценку, что это лицо, врач, даже возможно причастно. Даже оснований подозревать его – нет. И нарушать его конституционные права нельзя. В этом наша принципиальная позиция – только по факту», – сказал он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 25.11.19

«Куда людей девать, в речку кидать?» – новый депутат заксо попросил денег на бассейн. / Свердловский избирком зовет на выборы депутатов Узбекистана. / «Горе Белой» дадут 1,2 млрд, уникальному стадиону – нет. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

На Урале предлагают создать независимую медэкспертизу для расследования уголовных дел против врачей

СКР назвал типичные черты, по которым можно определить врача-преступника

В центре флебологии «Ангиолайн» скончалась пациентка

В рубриках

Екатеринбург, Югра, Урал, Здоровье, Общество, Россия, Скандалы и происшествия,