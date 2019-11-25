В центре флебологии «Ангиолайн» скончалась пациентка

В коммерческом медцентре по лечению варикоза «Ангиолайн» умерла пациентка.

Как сообщает «КП-Урал», 63-летняя Альфина Ибрагимова приехала на лечение в Екатеринбург из Югорска. По факту смерти следователями возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», – рассказали изданию в СУ СКР по Свердловской области.

В руководстве «Ангиолайна» пообещали прокомментировать ситуацию позже.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 25.11.19

Объявлен тендер на строительство еще одной школы в Академическом. / В Верхнем Тагиле отреставрируют историческую земскую школу. / Уральцы стали меньше покупать, и инфляция снизилась. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»