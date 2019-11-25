В центре флебологии «Ангиолайн» скончалась пациентка

В коммерческом медцентре по лечению варикоза «Ангиолайн» умерла пациентка.
Как сообщает «КП-Урал», 63-летняя Альфина Ибрагимова приехала на лечение в Екатеринбург из Югорска. По факту смерти следователями возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», – рассказали изданию в СУ СКР по Свердловской области.
В руководстве «Ангиолайна» пообещали прокомментировать ситуацию позже.
Екатеринбург, Елена Васильева
Екатеринбург. Другие новости 25.11.19
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