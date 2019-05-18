«Володя ни разу не трахнул козу»: Горенбург вступился за Шахрина, на которого «льется ад» из-за позиции по храму в сквере

Свердловский музыкант и организатор фестивалей Евгений Горенбург вступился за своего друга и коллегу, фронтмена группы «Чайф» Владимира Шахрина, которого подвергли критике из-за его позиции по строительству храма святой Екатерины в сквере у драмтеатра в Екатеринбурге. Горенбург опубликовал пост в фейсбуке. «Взяться за перо заставили две вещи. Ад, который льется на моего многолетнего соратника и друга Владимира Шахрина, очень зачастую от молодых музыкантов участников «Ночи» (Ural Music Night, – прим. ред.), и вторая – интервью, которое Володя дал «Медузе» вчера. Внятно, умное, энергичное интервью от внятного рок-н-рольщика. Посыла тоже два. Первое – к фолловерам «Ночи музыки». Вы же поете и скачете в сквере не потому что пылкие богоборцы, а потому что ваше мнение не уважают! Зеркалить – тупорогость!!! Так что Respect Шахрин! За всю жизнь Володя ни разу не «трахнул козу»!!!! Так что заслужил уважение – имеет право!!! Настаиваю и даже требую. Второе Володе – Амиго Плато, а истина всегда посередине. Располагай! Всегда», – написал Горенбург.

В интервью «Медузе» Шахрин сказал, что сам был противником строительства храма на площади Труда, но новое место его устраивает. «Меня лично ничего не связывает со сквером. На этом месте ничего не происходит, там нет ничего такого, чего нельзя было бы сделать в любом другом месте. Лежать на травке? Отойди в исторический сквер через мост, и там та же самая травка, те же самые газоны – лежи! Еще через мост делают хороший современный сквер. Нужно более дикое место? Ну отойди к «Ельцин-центру», там тоже набережная. Саму прогулочную зону по берегу проект не перекрывает, а люди гуляют в основном там. Перекрывается, по сути, одна аллейка наискосок, до всех этих лавочек, до фонтанов, где собираются люди, где проходят концерты», – сообщил он изданию.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 18.05.19

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