Уголовное дело о взятке экс-главы Каменска-Уральского Михаила Астахова скоро уйдет в суд

Первый отдел по расследованию особо важных дел СК России по Свердловской области завершил следствие по уголовному делу в отношении бывшего главы Каменска-Уральского Михаила Астахова, обвиняемого в получении взятки.

По данным следствия, в 2014 году Михаил Астахов получил взятку от представителя строительной фирмы за подписание актов о приемке выполненных работ по двум муниципальным контрактам – на строительство детсада и двух жилых домов. При этом часть работ фактически выполнена не была, но деньги за нее подрядчик получил. Согласно материалам уголовного дела, в общей сложности Астахов получил от представителя строительной фирмы деньги и имущество на сумму свыше 5 миллионов 900 тысяч рублей, в том числе в виде автомашины «Toyota-Venza».

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем в ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд. Наказание по ч.6 ст. 290 УК РФ, инкриминируемой Астахову, может предусматривать лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки (413 млн рублей) или без такового.

Напомним, глава Южного управленческого округа, бывший мэр Каменска-Уральского Михаил Астахов был задержан 12 мая 2018 года по подозрению о взяточничестве (ч.6 ст.290 УК РФ). Как уже писал «Новый День», следователей интересуют события периода пребывания Астахова на должности мэра Каменска-Уральского. Сначала его поместили под домашний арест, а 1 ноября заменили эту меру на запрет совершать определенные действия. В частности, ему запрещено: выходить из дома с 22-00 до 06-00 утра; общаться с потерпевшими, свидетелями и обвиняемыми, проходящими по его уголовному делу; получать почтовые отправления, кроме как от своего следователя; пользоваться любыми средствами связи, включая телефон и интернет. Такие ограничения установлены до 31 декабря. При этом по итогам 2017 года Астахов оказался самым обеспеченным управляющим округом: он заработал за прошлый год 3,6 миллиона рублей. В декларации он также указал два дома площадью 186 и 33 квадратных метров, три земельных участка (два размерами в 12 и 17 соток и один поменьше – 25 квадратных метра). Кроме того, у Астахова есть гараж, в котором хранится автомобиль Mitsubishi Оutlander. На супругу арестованного главы записана квартира площадью 83,5 «квадрата».

Каменск-Уральский, служба информации

Каменск-Уральский. Другие новости 12.12.18

Банк России будет контролировать банки и страховые боязнью перед секретными ревизорами. / Свердловчанка порезала мужа, который чуть не лишил ее волос из-за ревности. / «Переобувание» гордумы Екатеринбурга плюс Глацких и «парижская скромность» Куйвашева – Урал обретает устойчивую славу «скандального региона» (ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»