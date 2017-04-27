Сына крупного уральского чиновника задержали за торговлю наркотиками

Публикации за 27.04.17

В Екатеринбурге задержали 28-летнего Александра Каюмова – сына управляющего Горнозаводским управленческим округом Евгения Каюмова. Его подозревают в торговле наркотиками, сообщили сегодня в фонде «Город без наркотиков».

Как передает корреспондент NDNews.ru, операцию проводили сотрудники ОП №4, они вышли на Каюмова через наркозависимого молодого человека, который договорился с ним о встрече возле стадиона «Юность». Для контрольной закупки покупателю выдали меченую купюру номиналом в 1 тысячу рублей. В ходе встречи оперативники задержали Александра, который сбыл 0,86 грамма марихуаны.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Глава Горнозаводского округа Евгений Каюмов уже подтвердил факт задержания своего сына, но назвал эту историю не совсем однозначной. Стоит отметить, что Каюмов-старший в прошлом руководил милицией общественной безопасности Невьянского района.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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