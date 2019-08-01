Дирекция по строительству объектов Универсиады-2023 создана

Автономная некоммерческая организация «Дирекция по строительству универсиады – 2023» создана. Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее постановление было принято сегодня на заседании областного правительства.

Ранее в программе по управлению госимуществом было предусмотрено внесение в имущество создаваемой организации 10 тысяч рублей. 30 июля проект одобрили депутаты заксо перед уходом на каникулы. Также они приняли оправки в бюджет, которыми аредусмотрено выделение 235 млн рублей АНО «Дирекция строительства Универсиады – 2023» для начала проектирования необходимых объектов.

Новое учреждение, как ранее заявлял и.о. главы МУГИСО Сергей Зырянов, будет курировать взаимодействие органов госвласти, органов местного самоуправления и организаций в ходе размещения и строительства объектов Универсиады-2023 в соответствии с требованиями Международной федерации университетского спорта (FISU).

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 01.08.19

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