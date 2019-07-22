Универсиада-2023 обойдется почти в 80 млрд рублей

Министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт впервые назвал сумму, в которую может обойтись Универсиада-2023.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом Рапопорт рассказал на заседании комитета заксо по бюджету. По словам чиновника, спортивный праздник обойдется примерно в 79 млрд рублей. Из них около 56 млрд, вероятно, даст федеральный бюджет, но это предварительные данные.

Добавим, сегодня комитет одобрил поправки в бюджет на 2019 год. Предусмотрено выделение 235 млн рублей АНО «Дирекция строительства Универсиады-2023» для начала проектирования необходимых объектов.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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