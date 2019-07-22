Деньги поделены, а пояснения – позже: поправки в бюджет одобрены сразу в трех чтениях

Сегодня комитет заксобрания по бюджету сразу в трех чтениях одобрил предложенный областным кабмином проект поправок в бюджет-2019. Странность ситуации заключалась в том, что представители правительства смогли ответить не на все вопросы депутатов, но те все равно одобрили документ в трех чтениях (хотя по проекту повестки должны были только в одном).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», минфин представляла и.о. министра Ирина Уфимцева (и министр Галина Кулаченко, и ее первый зам Светлана Климук находятся в отпусках).

Доходная и расходная части увеличиваются на 0,4 млрд рублей, в основном – за счет поступлений из федерального бюджета. Также произведено перераспределение собственных финансов региона – с одних статей деньги сняли, на другие – добавили. Уфимцева доложила, что сразу несколько министерств в этом году сэкономили десятки миллионов рублей – это и минфин, и минобр, и минстрой, и минздрав. Депутатов это удивило, по крайней мере в части здравоохранения. Присутствовавший на заседании, но не входящий в состав бюджетного комитета Вячеслав Вегнер даже предположил, что министру здравоохранения Цветкову «руки выкрутили» – он не поверил, что минздрав добровольно отказался от денег, в частности, на развитие скорой помощи. Председатель комитета по соцполитике Вячеслав Погудин добавил, что, по его мнению, необходимо увеличить расходы на вакцинацию против гриппа. Тем не менее, в общей сложности расходы на специализированную медицинскую помощь уменьшаются на 62 млн рублей.

Наконец-то исключили из статей расходов 362 млн рублей на строительство нового здания филармонии на улице Карла Либкнехта – напомним, еще в апреле прокуратура заявила, что возведение новых объектов капитального строительства вместо жилого дома по адресу: ул. Карла Либкнехта, 40, невозможно, так как участок под ним попадает в охранную зону сразу нескольких объектов культурного наследия.

Также в проекте официально прописано уже оговоренное ранее увеличение трат на конгресс-центр «Екатеринбург-Экспо» – более чем на 750 млн рублей. На вопрос, а во сколько казне обойдется содержание объекта, представитель МУГИСО ответить не смог. По его словам, этот вопрос стоит адресовать в министерство инвестиций и развития, которое занимается организацией международных выставок. «Мы пометим этот вопрос в протоколе и сделаем запрос», – сказал председатель комитета Владимир Терешков.

Универсиада-2023 начала требовать своего. На ее нужды в этом году решено выделить дополнительно 235 миллионов рублей. Их получит дирекция по строительству объектов мероприятия, которая сейчас как раз создается. При этом полный список объектов и график работ министр спорта Леонид Рапопорт обещал дать депутатам позже.

Еще 10 млн рублей получит департамент информполитики на телесюжеты о выполнении приоритетных национальных проектов.

Отметим, что почти каждая строка документа вызывала у депутатов вопросы, но внятных ответов они не получили. Тем не менее, Владимир Терешков, хоть и упрекнул минфин в недостаточной подготовленности к заседанию, предложил комитету одобрить законопроект сразу в трех чтениях, что и было сделано. Так что вне зависимости от того, будут ли к пленарному заседанию чиновниками предоставлены какие-то пояснения, уже ничего не изменится. Из зала заседаний Владимир Терешков вышел явно недовольным и общаться с корреспондентом РИА «Новый День» отказался, сославшись на занятость.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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