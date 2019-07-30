Траты на пиар и Универсиаду увеличены, на медицину и образование – снижены

Депутаты Свердловского заксо приняли в первом чтении поправки в областной бюджет 2019 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», министр финансов Галина Кулаченко доложила, что доходная и расходная части бюджета в целом изменятся незначительно – на 0,4 млрд рублей (безвозмездные поступления). Основная часть изменений, на 1,3 млрд рублей, это перераспределение средств между главными распорядителями бюджетных средств (министерствами и департаментами) с учетом поручений губернатора.

Например, на подготовку к Универсиаде-2023 выделено 235 млн рублей, на оплату заключительных работ по конгресс-центру – более 750 млн рублей, департамент информполитики получит дополнительные 10 млн рублей на освещение деятельности областного правительства. При этом на 69,6 млн рублей уменьшится бюджет министерства образования – по словам Кулаченко, министерству удалось сэкономить эти средства по итогам проведения конкурсных процедур, а также за счет реорганизации ряда образовательных учреждений.

У некоторых депутатов это вызвало явное непонимание. Либерал-демократ Михаил Зубарев в очередной раз поинтересовался судьбой школы в Сосьве – напомним, дети там учатся в здании, которому более ста лет. Кулаченко ответила, что этот проект будет реализован в случае поступления в бюджет дополнительных доходов, а пока их нет. Единоросс Владимир Никитин поинтересовался судьбой четырех садиков, которые планировалось построить с участием федерального бюджета. Он опасается, что если Москва не поможет региону, эти объекты станут долгостроями. Кулаченко признала, что «такие опасения есть», но посоветовала общаться с этим вопросом в минстрой.

Депутат Вячеслав Вегнер заметил, что более чем на 60 млн рублей сокращаются расходы на специализированную медицинскую помощь, и спросил: «Зачем мы это делаем?". И получил ответ, что, возможно, при следующей корректировке бюджета эти деньги минздраву будут возвращены.

Председатель бюджетного комитета Владимир Терешков в содокладе заявил, что правительству предстоит приложить большие усилия, чтобы свести концы с концами, так как результаты первого полугодия по налоговым поступлениям особого оптимизма не вызывают.

В итоге за поправки проголосовали 40, три – против, ещё шесть отсутствуют.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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