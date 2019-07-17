В конгресс-центр «Екатеринбург-Экспо» вложат еще 751,6 млн рублей

В конгресс-центр «Екатеринбург-Экспо» в 2019 году вложат еще 751,6 млн рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе заксо, такое изменение в программу управления госсобственностью одобрили сегодня депутаты из профильного комитета. В целом с учетом 2018 года объем только бюджетных инвестиций на строительство конгресс-центра составил 6,25 млрд. рублей, с учетом средств частного инвестора – более 10 млрд рублей.

Напомним, этот объект сдан в эксплуатацию 17 июня нынешнего года. В его помещениях уже состоялся Глобальный саммит производства и индустриализации GMIS-2019. Но официальное открытие запланировано только на конец августа, когда там выступит оперная дива Анна Нетребко.

Как уже писал «Новый День», глобальный саммит производства и индустриализации GMIS-2019 пользовался наибольшим успехом у посетителей 9 июля – в день визита президента России Владимира Путина. А 11 июля, когда прошла заключительная сессия саммита GMIS-2019, людей было значительно меньше. На церемонию закрытия пришли не больше ста участников, ни одного представителя Свердловской области или Российской Федерации на площадке не было, хотя именно в финальной сессии принималась декларация по итогам GMIS. При этом официальное число зарегистрированных участников саммита превысило две тысячи человек, а на выступлении российского президента Владимира Путина главный зал конгрессника был заполнен целиком.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 17.07.19

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