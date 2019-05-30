Депутатам покажут конгресс-холл, который подорожал еще на 800 млн

Стоимость конгресс-холла МВЦ «Екатеринбург-Экспо» повысилась еще на 700-800 млн рублей по сравнению с последними известными данными.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщила сегодня на заседании комитета заксобрания по бюджету министр инвестиций Свердловской области Виктория Казакова. Она также сообщила, что документы по расходам прошли госэкспертизу, и теперь появится возможность их проанализировать.

Председатель комитета Владимир Терешков напомнил, что объект с самого начала вызывал у депутатов много вопросов, и объявил, что 4 июня после завершения пленарного заседания заксо все желающие народные избранники смогут съездить туда и осмотреть объект собственными глазами.

Напомним, екатеринбургский конгресс-холл уже в процессе возведения стал требовать все больших трат. Первоначально предполагалось, что объект обойдется в 4 млрд рублей, но в этом году оказалось, что его стоимость стремится к 10 млрд рублей. Свердловские власти объясняют необходимость строительства конгресс-центра мирового класса тем, что в нем будут проходить престижные имиджевые международные мероприятия с участием глав государств, первое из которых – запланированный на лето саммит GMIS, где ждут Владимира Путина. Первый вице-губернатор Алексей Орлов объяснял депутатам, что удорожание объекта обусловлено необходимостью выполнения всех рекомендаций Росконгресса и ФСО по обеспечению безопасности.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 30.05.19

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