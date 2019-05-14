МУГИСО: в 2018 году в конгресс-холл инвестировано 4,9 млрд рублей

В 2018 году Свердловская область инвестировала в строительство конгресс-холла при МВЦ «Екатеринбург-Экспо» 4,9 млрд рублей. Об этом сообщил сегодня на заседании правительства и.о. главы МУГИСО, замгубернатора Сергей Зырянов.

Кроме того, в минувшем году инвестиции из областного бюджета в ОЭЗ «Титановая долина» составили 600,5 млн рублей. При этом доход от управления госимуществом Свердловской области в 2018 году составил только 342 млн рублей.

Как ранее сообщал «Новый День», екатеринбургский конгресс-холл уже в процессе возведения стал требовать все больших трат. Первоначально предполагалось, что объект обойдется в 4 млрд рублей, но в этом году оказалось, что его стоимость стремится к 10 млрд рублей.

Свердловские власти объясняют необходимость строительства конгресс-центра мирового класса тем, что в нем будут проходить престижные имиджевые международные мероприятия с участием глав государств, первое из которых – запланированный на лето саммит GMIS, где ждут Владимира Путина. Первый вице-губернатор Алексей Орлов объяснял депутатам, что удорожание объекта обусловлено необходимостью выполнения всех рекомендаций Росконгресса и ФСО по обеспечению безопасности.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 14.05.19

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