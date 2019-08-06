На Урале ищут подрядчика – строить футбольную академию за полмиллиарда рублей

На сайте госзакупок размещена информация о поиске подрядчика для строительства спортивного центра ГАУ СО «Уральская футбольная академия».

Как говорится в техзадании, в состав строящихся зданий и сооружений входят: «здание спортивного футбольного центра, 4 этажа; два футбольных тренировочных поля 100 х 64 м с искусственным покрытием, оснащенных системами автоматизированного полива и подогрева; опоры системы освещения футбольных полей; гаражный бокс на 3 автобуса; модульное здание индивидуального теплового пункта и насосной станции; наземный резервуар системы полива футбольных полей». Стоимость контракта – почти 497 млн рублей. Объект расположится на улице Фестивальной в Екатеринбурге, срок завершения строительства – не позднее 1 июля 2021 года.

Напомним, ранее называлась другая стоимость. При утверждении бюджета-2019 в ноябре прошлого года сообщалось, что общая сметная стоимость объекта составляет 257,9 миллионов рублей. В марте этого года при обсуждении строительства объектов к 300-летию Екатеринбурга звучала уже другая сумма – 350 млн рублей. Недавно в бюджет были приняты новые поправки.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 06.08.19

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