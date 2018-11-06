Свердловский бюджет потратит свыше 100 миллионов рублей на наследие ЧМ-2018 в Екатеринбурге

На обслуживание Центрального стадиона и тренировочных баз, оставшихся после чемпионата мира по футболу, в следующем году уйдут десятки миллионов рублей из областного бюджета. Причем львиную долю средств на эксплуатацию дорогостоящих спортивных арен пока покрывает федеральная казна.

Согласно проекту регионального бюджета на 2019 год, Екатеринбург получит 4,4 миллиона рублей на адаптацию тренировочных площадок, созданных в рамках подготовки к ЧМ-2018. Речь идет о стадионах «Калининец», СК «Урал» и «Ермак», которые были переданы детско-юношеским спортивным школам. Ранее начальник екатеринбургского управления по развитию спорта Людмила Фитина отмечала, что дооснащение этих стадионов (в частности, замена натурального газона на искусственный) будет в основном за счет федерального бюджета. Из областной и муниципальной казны уйдет небольшая часть средств. По планам мэрии, к 2020 году на спорткомплексах «Урал» и «Калининец» дополнительно появятся легкоатлетические дорожки, что позволит открыть там дополнительные спортивные секции, а на стадионе «Ермак» планируется кроме футбола развивать хоккей на траве.

На адаптацию Центрального стадиона «для обеспечения его многофункционального использования» в региональном бюджете заложено 25 миллионов рублей на 2019 год. Причем все эксплуатационные расходы арены ложатся на федеральный бюджет. По прогнозной оценке правительства России, эта сумма составит 337,5 миллионов рублей с учетом организации 16 домашних матчей ФК «Урал» в Екатеринбурге.

Отдельно в областном бюджете прописана статья расходов на проектно-изыскательные работы для демонтажа временных трибун Центрального стадиона – 50 миллионов рублей. Общая стоимость разбора конструкций, по оценке Москвы, составляет порядка 500 миллионов рублей, и 95% от этой суммы опять-таки возьмет на себя федеральный бюджет.

Помимо этого, проект областного бюджета предусматривает 26 миллионов рублей для эксплуатации временных и вспомогательных построек, созданных специально для ЧМ. О каких сооружениях идет речь, в документе не уточняется.

Стоит отметить, что к проекту «Наследие» также относится строительство футбольного центра ГАУ СО «Уральская футбольная академия». В пояснительной записке к бюджету говорится, что сметная стоимость объекта составляет 257,9 миллионов рублей, а планируемый срок ввода в эксплуатацию – 2020 год. В следующем году на футбольный центр в региональной казне заложено 59,2 миллиона рублей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 06.11.18

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