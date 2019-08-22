Руководить дирекцией по строительству объектов Универсиады-2023 будет выходец из «Синары»

В Екатеринбурге завершено создание АНО «Дирекция по строительству объектов Универсиады-2023».

Согласно сведениям из системы Seldon.Basis, единственным владельцем организации указано МУГИСО, юридический адрес – бульвар Экспо, 2 (здание МВЦ «Екатеринбург-Экспо). Генеральным директором назначен Данил Значков, в прошлом – гендиректор ООО «Синара-Девелопмент Проект».

Напомним, постановление о создании АНО было принято на заседании областного правительства 1 августа. Этому предшествовало внесение изменений в программу по управлению госимуществом. Перед уходом на каникулы депутаты заксо дали согласие на внесение в имущество создаваемой организации 10 тысяч рублей. Также они приняли поправки в бюджет, которыми предусмотрено выделение 235 млн рублей АНО «Дирекция строительства Универсиады – 2023» для начала проектирования необходимых объектов. Новое учреждение, как ранее заявлял и.о. главы МУГИСО Сергей Зырянов, будет курировать взаимодействие органов госвласти, органов местного самоуправления и организаций в ходе размещения и строительства объектов Универсиады-2023.

Екатеринбург, служба информации

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