За деньгами на объекты Универсиады-2023 ее строительная дирекция пойдет к Рапопорту

Правительство Свердловской области утвердило порядок предоставления субсидий Дирекции по строительству объектов Универсиады-2023.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», документ размещен на правовом портале области. Согласно ему, для получения субсидии руководитель дирекции должен заключить соглашение с уполномоченным органом госвласти, которым определено Министерство физкультуры и спорта Свердловской области во главе с Леонидом Рапопортом. Для заключения соглашения дирекция должна прислать министру заявку на предоставление субсидии с указанием необходимой суммы, конкретного назначения субсидии, а также заверенные копии первичных документов, подтверждающих необходимость этих затрат. Кроме того, дирекция не должна на этот момент иметь задолженности по налоговым и другим обязательным платежам. Общий объем субсидий на 2019 год не должен превышать лимита, утвержденного на эти цели законом об областном бюджете на 2019 год (235 млн рублей).

В случае, если минспорта не найдет нарушений в представленных документах, оно в течение 10 рабочих дней подписывает с дирекцией соглашение, а в течение следующих 10 дней переводит средства на ее расчетный счет.

Напомним, создание АНО «Дирекция по строительству объектов Универсиады-2023» было завершено 21 августа. Согласно сведениям из системы Seldon.Basis, единственным владельцем организации указано МУГИСО, юридический адрес – бульвар Экспо, 2 (здание МВЦ «Екатеринбург-Экспо»). Генеральным директором назначен Данил Значков, в прошлом – гендиректор ООО «Синара-Девелопмент Проект».

Екатеринбург, служба информации

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