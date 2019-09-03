В Екатеринбурге снова пытаются найти подрядчика на строительство футбольной академии за полмиллиарда рублей

Свердловские власти делают третью попытку найти того, кто построит здание футбольной академии на Уралмаше. Предыдущие две попытки разыграть контракт стоимостью почти в полмиллиарда рублей успеха не имели, а теперь максимальная стоимость снизилась.

Согласно техзаданию, на улице Фестивальной рядом с СКБ-ареной должно появится четырехэтажное здание, два футбольных тренировочных поля, гараж на три автобуса, теплопункт и система полива полей. Центр предназначен для проживания и тренировок молодежи 14-18 лет, разместиться здесь должны до 150 человек. Работы по строительству должны быть завершены июлю 2021 года.

Бюджет Свердловской области готов заплатить за комплекс 478 млн 725 тысяч рублей. Впервые подрядчика на строительства футбольной академии искали в августе этого года, максимальная стоимость была выше более чем на 28 миллионов рублей, но никто на конкурс не заявился. Спустя пару недель аукцион объявляли повторно с той же ценой, но отменили.

Добавим, спортцентр Уральской футбольной академии должен стать одним из объектов, который построят в Екатеринбурге к Универсиаде-2023. Первоначально предполагалось потратить на нее 284 млн рублей за два года, об этом заявлял министр физкультуры и спорта Леонид Рапопорт за две недели до публикации первого аукциона.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 03.09.19

Источник: готовы результаты повторной экспертизы анализов виновника ДТП на Малышева. / Банк с уральской пропиской вошел в топ-10 в России. / ОМОН вызывали? Сколько стоят «маски-шоу» на Урале и почему «подкинуть наркотики» – самый популярный сценарий (ФОТО). Читать дальше

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