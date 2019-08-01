На Уральскую футбольную академию потратят 284 млн рублей за два года

Торги по строительству футбольного центра ГАУ СО «Уральская футбольная академия» состоятся уже 12 августа.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил сегодня на заседании правительства министр физкультуры и спорта Леонид Рапопорт. Он рассказал, что в 2019 году на объект потратят 59 млн рублей, в 2020 – 225 млн. Завершить строительство планируется в 2021 году.

Напомним, при утверждении бюджета-2019 в ноябре прошлого года сообщалось, что общая сметная стоимость объекта составляет 257,9 миллионов рублей. В марте этого года при обсуждении строительства объектов к 300-летию Екатеринбурга звучала уже другая сумма – 350 млн рублей.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 01.08.19

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