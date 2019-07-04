Для проведения Универсиады-2023 свердловское правительство создает новую организацию

В Свердловской области будет создана специализированная автономная некоммерческая организация для проведения летней Универсиады-2023 в Екатеринбурге. Об этом заявил сегодня председатель комитета по промышленной политике заксобрания региона Альберт Абзалов.

Поскольку создание АНО потребует внесения изменений в программу управления государственным имуществом на 2019 год, требуется согласие областных депутатов. Альберт Абзалов анонсировал предварительную дату заседания комитета, где будет решаться этот вопрос, – 18 июля. При этом вначале своего выступления депутат оговорился, и сказал: «Вчера мы выиграли «Экспо-2023». Затем поправился и с улыбкой отметил, что на борьбу за «Экспо» было потрачено много сил, передает корреспондент РИА «Новый День».

Напомним, 3 июля исполком FISU в итальянском Неаполе принял решение, что летняя Универсиада-2023 пройдет в Екатеринбурге. Как ранее писал «Новый День», по предварительным подсчетам, общая смета строительства спортивных объектов к Универсиаде составит около 20 млрд рублей. Часть расходов возьмут на себя инвесторы, крупные промышленные компании, но львиная доля ляжет на бюджеты – областной и федеральный, причем в каких пропорциях, пока неизвестно.

Екатеринбург, служба информации

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