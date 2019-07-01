В Екатеринбурге готовят праздник в честь беспроигрышной победы за Универсиаду

В Екатеринбурге в ближайшую субботу, 6 июля, в центре города пройдет праздник в честь победы заявки города на участие в Универсиаде-2023. Победителя объявят в Неаполе завтра, однако организаторы уже определились, кто проведет праздник и как это будет.

Мероприятие заказывает ГАУ Свердловской области «Центр по организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий». Праздник пройдет в Историческом сквере с 12 до 21 часа. Развлечения фактически будут двух видов – музыкальная программа и батуты. Выступать будут местные коллективы: шоу-балет «Феномен А», кавер-бэнд «Каникулы», группа «Парни», диджеи Fantastic Fresh, Eugene Balul, Mike Petite. Всего – 360 минут музыки.

В Историческом сквере установят полосу препятствий, батут «банджи Ран», батут «баланс», батут размером 3*5 метров, шатер и дартс. Кроме того, этот батутный праздник нужно будет анонсировать анимированным видеороликом в 10 секунд и аудиороликом на 30 секунд – подрядчик должен подготовить их.

За проведение праздника свердловское госучреждение заплатит более 900 тысяч. Закупка прошла у единственного поставщика, это ООО «События».

2 июля в Неаполе будет оглашено официальное решение FISU о месте проведения Универсиады-2023. В числе претендентов – только Екатеринбург.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 01.07.19

ЛДПР готовится выдвинуть Евгению Чудновец на довыборы в Госдуму. / В Красноуфимске построили вертолетную площадку для медиков. / Назначен новый глава ГУ МВД России по Свердловской области. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»