Власти начали готовить заявочную книгу Екатеринбурга к Универсиаде

У свердловских властей есть всего три месяца на то, чтобы подготовить заявочную книгу на проведение XXXII Всемирной летней Универсиады в 2023 году в Екатеринбурге. В конце июня этого года она должна быть представлена Международной федерации студенческого спорта, а в июле на исполкоме FISU в Неаполе будет объявлен результат выбора места проведения студенческих игр.

«В ближайшее время мы получим техническое задание на оформление заявочной книги. Она оформляется по определенному образцу. Ничего сложного в этом нет. Но наша задача – как можно выгоднее презентовать Свердловскую область. Мы планируем рассказать об уникальном географическом расположении Свердловской области на границе Европы и Азии, большом опыте по организации и проведению крупных международных мероприятий, о наших вузах, колледжах и техникумах, 139 из которых имеют спортивные клубы, в которых занимаются более 57 тысяч студентов, и, наконец, о том, что 2023 год – год 300-летия Екатеринбурга, и проведение Универсиады может стать одним из центральных событий празднования юбилея города», – приводит ДИП слова главы минспорта Леонида Рапопорта.

Напомним, Екатеринбург претендует на проведение Всемирной летней универсиады в 2023 года. При этом российская заявка пока единственная ‒ больше в мире не нашлось желающих проводить студенческие игры летом 2023-го.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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