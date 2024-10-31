Проект бюджета-2025 рассмотрят в первом чтении 12 ноября

Депутаты заксобрания рассмотрят в первом чтении проект областного бюджета на следующий год 12 ноября. Как сообщили в пресс-службе заксо, такое решение принято сегодня на совете регионального парламента. В тот же день в первом чтении рассмотрят закон «О бюджете государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов».

Практически сразу после этого начнет работу временная согласительная комиссия по бюджету. Традиционно в нее входят 30 депутатов заксо и 30 представителей областного правительства.

Как уже сообщал «Новый День», в проекте бюджета-2025 прогноз по доходам запланирован на уровне 446,8 млрд рублей, по расходам – 490,8 млрд рублей, дефицит – 44 млрд рублей.

Общие расходы на социальную сферу составят 300,3 млрд рублей, что на 33 млрд больше, чем в текущем году. На образование потратят 131 млрд рублей, на социальную политику – 107,2 млрд рублей, на здравоохранение – 49,4 млрд рублей, на физическую культуру и спорт – 7,2 млрд рублей, на культуру – 5,5 млрд рублей. На строительство объектов социальной сферы – 15,9 млрд рублей.

В проекте заложено повышение оплаты труда работников бюджетной сферы. Кроме того, запланировано повышение минимального размера оплаты труда с 1 января 2025 года – с 19 242 рублей до 22 440 рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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