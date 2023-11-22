Москва добавила Уралу 15 млрд рублей на 2024 год

Ко второму чтению проекта бюджета Свердловской области на 2024 год объем межбюджетных трансфертов увеличится почти на 15 млрд рублей за счет дополнительных поступлений из столицы.

Об этом заявила на заседании согласительной комиссии первый заместитель министра финансов Свердловской области Светлана Климук. Она пояснила, что это произошло после рассмотрения во втором чтении проекта бюджета РФ на будущий год. «Общий объем безвозмездных поступлений на 2024 год увеличился на 14,9 миллиарда и составил 33,7 миллиарда рублей», – цитирует чиновницу ДИП.

В частности, регион дополнительно получит субсидии на приведение автомобильных дорог в нормативное состояние (4,5 млрд рублей), на здравоохранение (3,2 млрд рублей), на стимулирование жилищного строительства (1,8 млрд рублей), на обеспечение граждан лекарственными препаратами (1,7 млрд рублей).

Напомним, 14 ноября депутаты Свердловского заксобрания приняли в первом чтении проект регионального бюджета на 2024 год. Глава минфина Александр Старков заявил, что бюджет сбалансирован: в нем достаточно денег как для социальной поддержки жителей, так и для бюджетных инвестиций в строительство объектов и ремонт дорог.

Параметры областного бюджета на 2024 год после первого чтения выглядят так: доходы – 407,6 миллиарда рублей (рост на 15%), расходы – 423 миллиардов рублей (рост на 13,1%). Дефицит казны составит 15,4 миллиарда. Как ранее писал «Новый День», порядка 262,7 миллиардов рублей будут направлены на социальные расходы. В частности увеличиваются затраты на содержание госаппарата, образование, социальную политику, национальную безопасность, здравоохранение, культуру и спорт. Статья расходов «Национальная оборона» засекречена.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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