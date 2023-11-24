В бюджете-2024 добавили денег на лифты, трамваи и лесничих

В заксобрании завершилась работа согласительной комиссии по проекту бюджета Свердловской области на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг.

Министр финансов Александр Старков, выступая перед депутатами, рассказал, что по итогам балансировки расходы региональной казны увеличились примерно на 10 млрд рублей, в том числе по расходным полномочиям муниципалитетов – на 2,8 млрд рублей.

Более 600 млн рублей дополнительно получит министерство строительства. Среди проектов будущего года – школа в поселке Садовый-2, ремонт центра культуры в Кировградском районе, строительство легкоатлетического манежа в Каменске-Уральском.

В обновленной смете минтранса – реконструкция улицы Александра Козицына в Верхней Пышме, строительство моста в Верхотурье. Дополнительно 135 млн рублей выделят на закупку трамваев для Екатеринбурга, 218 млн – на приобретение автобусов в лизинг.

МинЖКХ получит дополнительно 100 млн рублей на замену лифтов в муниципалитетах, 107,2 млн – на строительство газопроводов в Ирбитском и Махневском районах, 400 млн – на обеспечение обращения с ТКО.

Минприроды получит 79,3 млн рублей на зарплату сотрудникам лесничеств, еще 12 пойдут в качестве субсидии Шарташскому лесопарку.

Финансирование минздрава по итогам работы комиссии будет увеличено на 309 млн рублей.

Многим муниципалитетам включили в расходные полномочия средства на ремонты школ, спортивных сооружений, дорог, водопроводных сетей и других объектов.

Чтение проекта бюджета во втором и третьем чтениях назначено на 5 декабря.

Напомним, параметры областного бюджета на 2024 год после первого чтения выглядят так: доходы – 407,6 миллиарда рублей (рост на 15%), расходы – 423 миллиардов рублей (рост на 13,1%). Дефицит казны составит 15,4 миллиарда. Как ранее писал «Новый День», порядка 262,7 миллиарда рублей будут направлены на социальные расходы. Увеличатся затраты на содержание госаппарата, образование, социальную политику, национальную безопасность, здравоохранение, культуру и спорт. Статья расходов «Национальная оборона» засекречена.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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