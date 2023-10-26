Проект бюджета-2024 готов. Он на 53 млрд рублей больше предыдущего

Проект бюджета Свердловской области на 2024 год согласован на заседании регионального кабинета министров и в ближайшее время будет направлен на рассмотрение депутатов заксобрания.

Как сообщили в ДИПе, ожидается, что в 2024 году доходы областного бюджета составят 407,6 млрд рублей, расходы – 423 млрд рублей. Больше половины бюджета, 262,7 млрд рублей, будет направлено на финансирование социальной сферы, в том числе – 117 млрд на образование, 96,2 млрд рублей на социальную политику, 39,8 млрд на здравоохранение, 5,3 млрд на физическую культуру и спорт, 4,4 млрд рублей на культуру.

Как уже писал «Новый День», бюджет-2023 в декабре 2022 года был утвержден со следующими показателями: доходы – 354,4 млрд рублей, расходы – 374,1 млрд, дефицит – почти 20 млрд руб.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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