Бюджет Свердловской области на 2023 год принят в третьем чтении

Заксобрание Свердловской области приняло в третьем чтении бюджет региона на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», доходы утверждены в объеме 354,4 млрд рублей, расходы – 374,1 млрд.

В случае поступления дополнительных доходов предлагается направить их на обеспечение жильем детей-сирот, поддержку аграриев, развитие промышленности и туризма. В сфере здравоохранения депутаты предлагают увеличить финансирование вакцинопрофилактики, иммунодиагностики, обеспечения онкобольных противоопухолевой лекарственной терапией, а также выделить средства на строительство детской многопрофильной больницы в Нижнем Тагиле.

Бюджет поддержали все фракции, кроме КПРФ – коммунисты воздержались.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»