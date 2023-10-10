В бюджете-2024 увеличат расходы на дороги, школы и кладбища

В Свердловской области завершился первый этап согласительных процедур по формированию проекта бюджета на 2024 год. Многие пожелания представителей муниципалитетов были учтены.

Как рассказал сегодня на брифинге председатель бюджетного комитета заксо Петр Соколюк, особенно активно обсуждались расходы на дорожную деятельность. «Практически не было таких территорий, у которых не было заявок, и тех, кому бы не выделили средства», – отметил депутат. Также в числе приоритетов – строительство и ремонт школ, детских садов, домов культуры. Отдельной строчкой в бюджете будет прописано содержание кладбищ.

Глава областного минфина Александр Старков рассказал, что в ходе обсуждений было предварительно решено выделить муниципалитетам дополнительно: на инвестиционную деятельность – 9 млрд рублей, на дорожную – 6,6 млрд, на образование – 3,8 млрд, на переселение людей из ветхого жилья – 1,6 млрд, на благоустройство – 3 млрд рублей.

Из конкретных объектов, которые планируется профинансировать, Старков назвал школы в Академическом (350 млн), на улице Рощинской (650 млн), в селе Кедровка (148 млн), Дворец спорта в Качканаре, досуговый центр в Нижнем Тагиле (300 млн), очистные сооружения в Ревде (800 млн), тепломагистраль в Ирбите (180 млн), котельная в селе Косулино (49,5млн).

Кроме того, в Екатеринбурге профинансируют завершение развязки в переулке Базовом и подъездные пути к новому кампусу УрФУ в Новокольцовском микрорайоне.

Напомним, в 2023 году доходы областного бюджета были утверждены в объеме 354,4 млрд рублей, расходы – 374,1 млрд, дефицит составил почти 20 млрд.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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