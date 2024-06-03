Бюджет-2023 исполнен с профицитом в 51 млрд рублей

Бюджет Свердловской области за 2023 год впервые исполнен с профицитом в размере более 51 млрд рублей.

Это следует из законопроекта об исполнении бюджета-2023, внесенного в заксобрание области. В документе говорится, что общий объем доходов областной казны за год составил 448 млрд 465 млн 150 тысяч рублей; расходов – 397 млрд 398 млн 957 тысяч рублей; размер профицита – 51 млрд 066 млн 193 тысяч рублей, госдолг на 1 января 2024 года – 108 млрд 104 млн рублей.

Как уже сообщал «Новый День», изначально параметры бюджета 2023 года были совсем другими: доходы были утверждены в объеме 354,4 млрд рублей, расходы – 374,1 млрд, дефицит должен был составить почти 20 млрд рублей. В течение года бюджет несколько раз корректировали.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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